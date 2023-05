Rendez-vous aux jardins : Plan Buisson Jardin Plan Buisson, 4 juin 2023, Le Buisson-de-Cadouin.

Le Buisson-de-Cadouin,Dordogne

Dans le cadre de l’opération « rendez-vous aux jardins » venez découvrir ou re découvrir l’univers des bambous. Visite libre à la découverte botanique d’un jardin dédié aux bambous et autres graminées du monde entier. Promenade dépaysante et poétique dans une nature luxuriante. Tarif réduit : 6€, gratuit -18 ans..

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 18:00:00. .

Jardin Plan Buisson Rue Montaigne

Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



As part of the operation « rendez-vous aux jardins » come and discover or re-discover the world of bamboos. Free visit to the botanical discovery of a garden dedicated to bamboos and other grasses from around the world. An exotic and poetic walk in a luxuriant nature. Reduced rate: 6?, free for under 18s.

En el marco de la operación « rendez-vous aux jardins », venga a descubrir o redescubrir el mundo de los bambúes. Visita gratuita al descubrimiento botánico de un jardín dedicado a los bambúes y otras gramíneas del mundo entero. Un paseo exótico y poético en una naturaleza exuberante. Tarifa reducida: 6?, gratis para menores de 18 años.

Im Rahmen der Aktion « rendez-vous aux jardins » entdecken Sie die Welt des Bambus oder entdecken sie wieder. Freier Besuch zur botanischen Entdeckung eines Gartens, der Bambus und anderen Gräsern aus der ganzen Welt gewidmet ist. Ein exotischer und poetischer Spaziergang in einer üppigen Natur. Ermäßigter Tarif: 6?, kostenlos für Kinder unter 18 Jahren.

Mise à jour le 2023-05-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides