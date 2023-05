Quand la musique rencontre les jardins de demain Jardin Pierre Fernez – Ile Verte Saint-Raphaël Catégories d’Évènement: Saint-Raphaël

Var Quand la musique rencontre les jardins de demain Jardin Pierre Fernez – Ile Verte, 2 juin 2023, Saint-Raphaël. Quand la musique rencontre les jardins de demain 2 – 4 juin Jardin Pierre Fernez – Ile Verte La ville de Saint-Raphaël vous invite à un voyage temporel des jardins de l’avenir au son rythmé de la musique. Jardin Pierre Fernez – Ile Verte Avenue des Mimosas, quartier de Valescure – 83700 SAINT-RAPHAEL Saint-Raphaël 83700 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.ville-saintraphael.fr Ce jardin botanique situé en plein coeur du quartier de Valescure est composé de nombreuses essences méditerranéennes. du mardi au dimanche de 11h à 18h Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T20:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T20:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Saint-Raphaël, Var Autres Lieu Jardin Pierre Fernez - Ile Verte Adresse Avenue des Mimosas, quartier de Valescure - 83700 SAINT-RAPHAEL Ville Saint-Raphaël Departement Var Age max 99 Lieu Ville Jardin Pierre Fernez - Ile Verte Saint-Raphaël

Jardin Pierre Fernez - Ile Verte Saint-Raphaël Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-raphael/

Quand la musique rencontre les jardins de demain Jardin Pierre Fernez – Ile Verte 2023-06-02 was last modified: by Quand la musique rencontre les jardins de demain Jardin Pierre Fernez – Ile Verte Jardin Pierre Fernez - Ile Verte 2 juin 2023 Jardin Pierre Fernez - Ile Verte Saint-Raphaël Saint-Raphaël

Saint-Raphaël Var