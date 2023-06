Les Ateliers de la flèche Jardin Pierre de Montreuil Saint-Denis Saint-Denis Catégories d’Évènement: Saint-Denis

Seine-Saint-Denis Les Ateliers de la flèche Jardin Pierre de Montreuil Saint-Denis, 3 juin 2023, Saint-Denis. Les Ateliers de la flèche 3 juin – 28 octobre Jardin Pierre de Montreuil Gratuit les mardis et mercredis – Tarif réduit les samedis Aujourd’hui, un événement historique se prépare à Saint-Denis : la reconstruction de la flèche de sa basilique !

Suivez la flèche vous propose de vivre une expérience aussi proche que possible du métier de l’artisan !

De l’extraction du minerai à l’apprentissage de la pierre, de la fabrication de l’outil à son maniement, les tailleurs de pierres et forgerons de Suivez la flèche vous invitent à la découverte des techniques des bâtisseurs de cathédrales ! Jardin Pierre de Montreuil Allée des 6 Chapelles 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « ateliers@suivezlafleche.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/pro/suivezlafleche »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

