Récital de piano oriental dans le jardin personnel d'André Eve

Samedi 16 septembre, 19h00
Jardin personnel d'André Eve
Pithiviers

Le jardin personnel d'André Eve sera illuminé lors de cette soirée unique, au son du piano oriental. L'un des deux seuls pianos orientaux au monde mêlera les quarts de ton de la musique orientale aux mélodies occidentales lors d'un concert exceptionnel au milieu des roses. Pour le 40ᵉ anniversaire de l'ouverture du jardin au public, Stéphane Tsapis propose une composition inédite.

Jardin personnel d'André Eve
28 bis faubourg d'orléans, Pithiviers

