Visite en liberté du jardin ou visite commentée le samedi 16 à 10h30.

Inscriptions conseillées.

André Ève (1931-2015) racontait que c'est dans ce jardin de 18 mètres de large sur 80 mètres de long qu'a véritablement commencé son activité de rosiériste en 1983. Son jardin personnel présente différents espaces paysagers conçus pour être facilement entretenu par ses soins.

La création d’un jardin débute en 1980 sur un terrain clôt de murs et situé à l’arrière de sa maison. Son projet consiste alors à créer un jardin dans lequel serait présentée sa collection de variétés de roses anciennes et nouvelles, en compagnie des vivaces qu’il affectionne.

Très vite, ce jardin fera l’objet de reportages et accueillera des visiteurs : des passionnés de roses et de jardins, mais aussi des anonymes et des personnalités : Jean-Marie Pelt, Alain Delon, Annie Dupérey, Catherine Deneuve, Albert II et la reine Paola, et bien d’autres. Parking à proximité, le jardin est situé à 10 minutes à pieds de la place du Martroi

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Association des Amis d’André Eve