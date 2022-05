Jardin personnel d’André Eve, 4 juin 2022, .

Jardin personnel d’André Eve

2022-06-04 – 2022-06-04

A 10h45 visite du jardin personnel d’André Eve rempli de fleurs et d’arbres aux couleurs et senteurs variées.

Possibilité de visite libre du 11 Mai au 24 Juillet et du 7 septembre au 16 Octobre.

Horaires d’ouverture: mercredi et jeudi après-midi de 14h à 18h, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h, ouvert pendant les journées européennes du patrimoine.

Tarif: 6,50€, gratuit pour les moins de 12 ans et les membres de l’association.

Possibilité de visite guidée par l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais sous réservation

Dates: Le mercredi 25 Mai, le 8 et 22 juin, le 6 et 20 juillet, le 7 et 14 septembre.

Le samedi 21 Mai, le 4 et 18 Juin, le 2 et 16 juillet et le 24 septembre

Réservation en ligne

