Roubaix divers lieux à Roubaix Nord, Roubaix Jardin perpétuel divers lieux à Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Jardin perpétuel divers lieux à Roubaix, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Roubaix. Jardin perpétuel

du lundi 12 juillet au vendredi 23 juillet à divers lieux à Roubaix

Cette activité est proposée par l’association La Maison du Jardin. A la découverte des savoirs théoriques et des connaissances concrètes de la culture des plantes ! Atelier d’initiation, d’échange et de mise en pratique centrés sur l’approbation des principes de culture et de consommation des plantes vivaces. * **12 juillet de 10h à 12h** Saison zéro – Les Clarisses, impasse du Couvent, Roubaix Inscription au 07.52.31.71.33 * **22 juillet de 10h à 12h** Jardins du Hêtre 42 avenue d’Alsace, Roubaix Inscription au 07.68.41.07.40 * **23 juillet de 10h à 12h** Saison zéro – Les Clarisses , impasse du Couvent, Roubaix Inscription au 07.52.31.71.33 * **23 juillet de 14h à 16h** Ferme Urbaine circulaire du Trichon 20 rue Sébastopol Roubaix Inscription au 07.68.41.07.40 10 places disponibles pour chacun des ateliers.

Sur inscription

Atelier d’initiation 3 dates / 3 lieux divers lieux à Roubaix Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T10:00:00 2021-07-12T12:00:00;2021-07-22T10:00:00 2021-07-22T12:00:00;2021-07-23T10:00:00 2021-07-23T12:00:00;2021-07-23T14:00:00 2021-07-23T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Étiquettes évènement : Autres Lieu divers lieux à Roubaix Adresse Roubaix Ville Roubaix lieuville divers lieux à Roubaix Roubaix