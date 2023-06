Les Estivales : atelier cirque par Troubadour Jardin Perdoux Bergerac, 9 août 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Un atelier cirque est proposé au Jardin Perdoux, par Troubadour !

Gratuit.

2023-08-09 à ; fin : 2023-08-09 17:00:00.

Jardin Perdoux Rue Lakanal

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A circus workshop is offered at Jardin Perdoux, by Troubadour!

Free

¡Trovador ofrece un taller de circo en el Jardin Perdoux!

Gratis

Im Jardin Perdoux wird ein Zirkusworkshop von Troubadour angeboten!

Kostenlos

Mise à jour le 2023-05-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides