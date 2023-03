Visite du Jardin Perché, moyenne montagne, art brut Jardin perché, 2 juin 2023, Asté.

Le Jardin Perché, lieu d’expérimentation artistique et de nature est un espace de déambulation.

Il y a des sculptures-instruments de musique fantasques sur le parcours que le public peut manipuler.

Jardin perché Chemin de Nabias, 65200 Asté Asté 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie 06 74 88 28 35 Parc paysager privé de près de 2 ha planté d’arbres fruitiers et de plantations pour le tressage et le plessage. Perché sur les hauteurs, face aux montagnes, les plantes poussent aussi vite que les sculptures dans cet espace transformé en jardin d’art par son propriétaire, géographe de formation, qui a un rapport très spécial à la nature et ses paysages. Divisé en plusieurs petits abris reliés par un cheminement et qui ont chacun leur histoire, la nature y reprend toujours ses droits en entrelaçant les sculptures et les plantes et le vivant conquièrent les formes fabriquées par l’artiste. Ouvert toute l’année à 7 mn de Bagnères-de-Bigorre par la D 208, chemin de Nabias

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T19:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00

Loïc Ploteau