Découverte du jardin pédagogique Jardin pédagogique Pont-du-Château, 16 septembre 2023, Pont-du-Château.

Venez découvrir notre patrimoine naturel, culturel et vivant que représente les jardins en terrasses dû à l’exploitation viticole passée et actuelle par une association qui cultive la dernière vigne. Les aménagements de la Côte de la mine, le jardin pédagogique et le chemin nouvellement créé qui descend vers le parc de la champignonnière seront exceptionnellement accessibles samedi et dimanche.

Co-financeurs : Europe / Région / Département / Commune.

Attention, une partie du jardin est très abrupte et nécessite de porter des baskets.

Jardin pédagogique Côte de la mine, 63430 PONT DU CHATEAU Pont-du-Château 63430 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Attention en pente, visite avec baskets.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00