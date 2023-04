Ouverture du jardin Jeanne Barret Jardin pédagogique Jeanne Barret Châtillon Catégories d’Évènement: Châtillon

Animations autour du miel et visites par l’association Bergerie en ville.

Tout public

Au pied du Parc André Malraux

Entrée libre, sur inscription : bergeriesenvillefermedupiqueur@gmail.com Jardin pédagogique Jeanne Barret 87 avenue de Verdun 92320 Châtillon

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T16:00:00+02:00

2023-06-04T10:00:00+02:00 – 2023-06-04T12:00:00+02:00 ©

