Jardin pédagogique et sensoriel – Trésors de Jardins

le samedi 4 juin à 10:00

Le samedi de 10h à 18h : Laissez vous guider par les jeunes de l’IMPro, leurs éducateurs et animateurs Nature, au gré des ateliers pédagogiques, pour découvrir la mare, le bassin à poissons, le compost. Restauration : boissons, hot dog, bretzels et pâtisseries. La section IMPro de l’IME aménage un jardin pédagogique et sensoriel accessible à tous et destiné à la découverte de la nature. IME Le Rosier Blanc 1 rue ruth 67700 Saverne Saverne Bas-Rhin

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00

