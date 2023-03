Visite découverte du jardin pédagogique du 4bis Jardin pédagogique du 4 bis Garros Services, 3 juin 2023, Auch.

Visite découverte du jardin pédagogique du 4bis Samedi 3 juin, 09h00 Jardin pédagogique du 4 bis Garros Services Entrée libre

Jardin situé en milieu urbain, ouvert au public toute l’année, il a une vocation pédagogique et est un support de lien social pour le quartier prioritaire de la ville du Garros. Différents éléments pédagogiques sont présents, dont un sentier d’interprétation, un rucher, une serre, une dizaine de planches de cultures, une haie champêtre et plusieurs dispositifs en faveur de la biodiversité. Une gestion de l’eau durable est réalisée ainsi que des méthodes de maraichage sur sol vivant. Tourné vers les habitants, il accueille aussi les salariés en insertion de la régie de quartier pour des ateliers jardins.

Visites guidées tout public : 10h et 14h

Visites guidées personnes en situation de handicap : 11h et 15h

Jardin pédagogique du 4 bis Garros Services 4 bis rue du Bourget 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie 0781394409 https://www.facebook.com/profile.php?id=100087712015730 [{« type »: « phone », « value »: « 0781394409 »}] Jardin public situé en milieu urbain. Ouvert au public toute l’année. A vocation pédagogique et support de lien social pour le quartier prioritaire de la ville du Garros. Différents éléments pédagogiques sont présents, dont un sentier d’interprétation, un rucher, une serre, une dizaine de planches de cultures, une haie champêtre et plusieurs dispositifs en faveur de la biodiversité. Tourné vers les habitants, il accueille aussi les salariés en insertion de la régie de quartier pour des ateliers jardins. Une gestion de l’eau durable est réalisée ainsi que des méthodes de maraichage sur sol vivant Accès piéton/vélo par la rue du Bourget ou par la voie piétonne (dite voie verte, ancienne voie ferré). Plusieurs parkings disponibles aux alentours. Accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux admis en laisse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T09:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

©Johan Friry