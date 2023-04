Visite commentée des jardins, à la rencontre des plantes médicinales Jardin pédagogique des plantes compagnes Montgesoye Catégories d’évènement: Doubs

Montgesoye

Visite commentée des jardins, à la rencontre des plantes médicinales Jardin pédagogique des plantes compagnes, 3 juin 2023, Montgesoye. Visite commentée des jardins, à la rencontre des plantes médicinales 3 et 4 juin Jardin pédagogique des plantes compagnes Visites commentées des jardins tout au long de la journée Promenez-vous dans ces jardins en pleine nature, et découvrez les plantes médicinales qui l’agrémentent. Une dégustation de tisanes du jardin vous sera proposée. Jardin pédagogique des plantes compagnes 40 route de Besançon 25111 Montgesoye Montgesoye 25111 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0952657400 http://plantescompagnes.wix.com/info http://www.facebook.com/LesPlantesCompagnes Jardin pédagogique à plusieurs partitions : jardin en étoile (plantes médicinales classées par usage), jardin aspérule (plants compagnes mellifères, culinaires, médicinales, toxiques, textiles, tinctoriales et à parfum), petit arboretum d’arbres à usages, sentier de vannier, petit ruisseau en bordure de jardin, allées et structures en saule vivant. Jardin géré par l’Association Les Plantes Compagnes. Chemin vicinal en bordure de départementale. À la sortie de Montgesoye, en direction d’Ornans Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:30:00+02:00

2023-06-04T10:30:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00 © Association Les plantes compagnes

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Montgesoye Autres Lieu Jardin pédagogique des plantes compagnes Adresse 40 route de Besançon 25111 Montgesoye Ville Montgesoye Departement Doubs Age max 99 Lieu Ville Jardin pédagogique des plantes compagnes Montgesoye

Jardin pédagogique des plantes compagnes Montgesoye Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montgesoye/

Visite commentée des jardins, à la rencontre des plantes médicinales Jardin pédagogique des plantes compagnes 2023-06-03 was last modified: by Visite commentée des jardins, à la rencontre des plantes médicinales Jardin pédagogique des plantes compagnes Jardin pédagogique des plantes compagnes 3 juin 2023 Jardin pédagogique des plantes compagnes Montgesoye Montgesoye

Montgesoye Doubs