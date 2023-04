Découverte du jardin « Pâture Paradis » Jardin « Pâture Paradis », 3 juin 2023, Moncheaux.

Une pâture de 2 000 m2 transformée en jardin d’agrément ou l’on trouve de nombreux fruitiers, conifères, arbustes, rosiers, petit potager … et qui accueille volontiers les oiseaux, les insectes, les hérissons et toute la faune qui veut bien faire une halte chez nous. Venez y découvrir les musiques au jardin, le thème de cette année mais aussi les oeuvres de Marie-Lise Hermant Matuszak ( Artiste Peintre Sculpteur )

Jardin « Pâture Paradis » 648 rue de la gare moncheaux Moncheaux 59283 rue de la gare Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0667744689 »}, {« type »: « email », « value »: « veronique.beaufort@hotmail.fr »}] Ici pas d'arbres centenaires, tout n'était que pâture il y a moins de 10 ans. Les espaces verts d'une surface d'environ 2000 m2 ont été pris en mains en 2012. Stationnement dans la rue

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

©Véronique Beaufort