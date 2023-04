Visite, conte et cuisine, musique et potager jardin partagé solid’herbe Clermont-Ferrand Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Visite, conte et cuisine, musique et potager jardin partagé solid’herbe, 2 juin 2023, Clermont-Ferrand. Visite, conte et cuisine, musique et potager 2 et 3 juin jardin partagé solid’herbe Entrée libre sauf le samedi de 10h00 à 14h00 inscriptions obligatoires pour l’atelier de la graine à l’assiette. Le collectif Solid’herbe accompagné de Manuella Ternisien (Un Brin cultivé) vous accueillent pour découvrir de manière originale ce jardin partagé nourricié.

Visite contée du jardin… de la graine à l’assiette, musique et potager… pleins de moments de partage à vivre pour les petits et les grands ! Vendredi : scolaires 14h00 – 16h00 et familles 18h00 – 19h00 visite contée et musicale du jardin.

Samedi : atelier de la graine à l’assiette 10h00 – 14h00 (sur inscriptions).

Potager en musique à partir de 16h00.

Inauguration du jardin 18h00.

Fin de journée festive. jardin partagé solid’herbe Rue du pont de neyrat 63100 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 La Croix-de-Neyrat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0473403350 »}, {« type »: « email », « value »: « Egeneix@ville-clermont-ferrand.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T19:00:00+02:00

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T21:00:00+02:00 © Emilie GENEIX

