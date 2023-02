les Fenêtres Qui Parlent à Loos Jardin Partagé Schuman Loos Catégories d’Évènement: Loos

« Elle est CHOU ma Fenêtre », les Fenêtres Qui Parlent- Loos CHOU-MAN arrive au JARDIN SCHUMAN Animation et Installations Artistiques le 1er Avril 11H à 16H C’est la fête au CHOU et aux INSECTES Jardin Partagé Schuman rue schuman 59120 Loos Loos 59120 Nord Hauts-de-France « Elle est Chou ma Fenêtre» dans le cadre des Fenêtres Qui Parlent à partir du 18 mars 2023 Au Jardin Partagé Schuman – rue Schuman à Loos (en face de l’église St Anne) De nos fenêtres, là-haut, que voit-on entre le ciel et le béton ?

Un îlot de nature….. le Jardin Partagé

Au printemps, v’la le réveil de la terre !

« CHOU-MAN » : une Installation Végétale et Artistique

et une création : un drôle « d’Insecte Chou », arrivent au Jardin.

Les créations artistiques des élèves des écoles Anatole France et St Vincent sur le thème du jardin, de la terre vivante et des insectes du jardin, vont leur tenir compagnie Pour les Installations participatives avec les Artistes c’est le : Samedi 25 mars de 15h à 17h

Mercredi 29 mars de 15h à 17h Pour l’Inauguration c’est le : Samedi 1er Avril à partir de 11 heures

Avec les artistes : Nathalie Ficheux, Elise Ottaviano, Nicole Scomparin Au programme : de la musique,

des contes : « Secrets et Histoires de Jardins »,

un atelier INSECT-éphémère Art (Association Parole et Bricole)

une auberge espagnole avec de préférence du CHOU salé ou sucré ou autre !

à partir de 16 heures, nous partons rejoindre l’animation Fenêtres Qui Parlent de nos voisins du Vieux Faubourg de Béthune. Avec la participation des Associations : écoLoos, Les Nattes Vertes, Les Jardins Partagés de Loos, Réso Asso Métro

