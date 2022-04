Jardin partage Saint-Sever, 1 mai 2022, Saint-Sever.

Jardin partage Saint-Sever

2022-05-01 09:00:00 – 2022-05-01 14:00:00

Saint-Sever Landes Saint-Sever

C’est la journée du partage et du troc vert le 1er mai à St Sever ! Venez échanger gratuitement : boutures, graines, rhizomes, semis, plantes d’ornement et du potager, vivaces, annuelles, tapissantes, aromatiques, conseils, astuces et même recettes de cuisine. La devise de la section verte des Amis du Cap de Gascogne organisatrice, est : “Donne si tu peux, reçois si tu veux”.

Pixabay

Saint-Sever

dernière mise à jour : 2022-04-13 par OT Chalosse Tursan