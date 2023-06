La fête du Coquelic’EAU Jardin partagé Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, 1 juillet 2023, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin.

La fête du Coquelic’EAU Samedi 1 juillet, 10h00 Jardin partagé entrée libre

La fête du Coquelic’EAU

Au cours de cette journée festive venez découvrir, rencontrer et partager en famille :

– Visite du jardin partagé du Coquelicot

– Présentation de différents systèmes de récupération d’eau de pluie

– Présentation de solutions de filtration et purification de l’eau

– Démonstration de tubes de cuisson solaire (du soleil dans nos assiettes)

– Projet citoyen de production d’électricité photovoltaïque de l’ECOlivetaine.

– Fresque du climat version « murale » Quizz.

– Pascal Veronneau présentera sa « Maison autonome et unique » (Earthship)

– Présence de Eau Secours45 et ICEO.

– Participation du GABOR45…..et d’autres associations du secteur.

– Manège BRICOPHONIE et différents jeux pour les enfants

– Concert chansons française, Cédric Chartier à 11h30 et 15h30.

Buvette de 10 h à 17 h et restauration légère entre 12 h et 14 h.

Parking vélos sur le site.

Parking voiture : Celui de la Mairie.( ce sera fléché)

Jardin partagé Allée de la Pie 45160 St Hilaire St Mesmin Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 45160 Loiret Centre-Val de Loire associationlecoquelicot@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T10:00:00+02:00 – 2023-07-01T17:00:00+02:00

activités ludiques expos

le coquelicot