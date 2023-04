Découverte du jardin partagé sur la voie verte Jardin partagé Nature et Avenir, 2 juin 2023, Charleville-Mézières.

Découverte du jardin partagé sur la voie verte Vendredi 2 juin, 14h00 Jardin partagé Nature et Avenir entrée libre

Visite du jardin partagé et échange avec les jardiniers de l’association nature et avenir sur la voie verte près du Paquis à Charleville-Mézières.

Jardin partagé Nature et Avenir Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est 06 73 69 90 84 [{« type »: « phone », « value »: « 03.24.32.40.99 »}] Ce projet porté par l’association « Nature & Avenir » et Poppet* permet aux Carolos de se retrouver pour jardiner ensemble, bénévolement et dans la convivialité. Situé sur un terrain de l’Ehpad des Paquis, le long de la voie verte, on trouve dans ce jardin collectif un potager, un verger et un réservoir de la biodiversité. L’ambition de ce projet est de gérer le jardin de façon collective et dans le respect de la nature en s’inspirant notamment des principes de la permaculture qui propose des solutions durables et équitables de jardinage. Reproduire ce que fait la nature: Aussi, les « participants-jardiniers » sont-ils encouragés à cultiver ce jardin en utilisant des principes d’écologie et des savoirs traditionnels pour reproduire un écosystème naturel dans sa durabilité, sa stabilité, sa résilience (c’est-à-dire sa capacité à revenir à son état initial après avoir subi une modification) et sa diversité (semer des plantes mellifères par exemple, installer des abris et points d’eau pour la faune…). Évidemment, les traitements chimiques seront bannis au profit d’alternatives plus respectueuses de l’environnement. On y trouve également un réservoir d’eau et un composteur dans une logique d’autonomie. Faire découvrir la richesse de la nature: Un des grands principes du projet est basé sur la transmission et le partage des connaissances. Aussi, l’association prévoit d’organiser des actions de sensibilisation pour tous les Carolomacériens, mais aussi pour les scolaires et les résidents de l’Ehpad, bien sûr. Des chantiers participatifs variés sont mis en place dès le printemps prochain : design, conception et entretien du jardin, introduction à la permaculture, construction d’une cabane de jardin, ateliers de reconnaissance botanique… voie verte des Paquis

