Pyrénées-Atlantiques La musique des planètes Jardin partagé Multivert du parc Arrémoulit Pau, 2 juin 2023, Pau. La musique des planètes Vendredi 2 juin, 14h00 Jardin partagé Multivert du parc Arrémoulit Performance sonore, musique atmosphérique, son des planètes, exposition et à 17h, une animation de « musique minérale » par l’artiste Christophe Clottes. Jardin partagé Multivert du parc Arrémoulit rue du maréchal juin, 64000 Pau Pau 64000 Dufau-Tourasse Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

