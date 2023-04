Visite du jardin partagé Jardin partagé Dinard Catégories d’Évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Visite du jardin partagé Jardin partagé, 30 mai 2023, Dinard. Visite du jardin partagé Mardi 30 mai, 09h00 Jardin partagé Tous les créneaux sont déjà réservés 15 classes de la petite section au CM2 (soit 346 élèves) profitent de la collaboration entre le service patrimoine et le jardin partagé pour apprendre le rôle de ces naimaux peu visibles, qui vivent sous la terre. Jardin partagé Dinard Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-30T09:00:00+02:00 – 2023-05-30T11:00:00+02:00

2023-05-30T09:00:00+02:00 – 2023-05-30T11:00:00+02:00 rendez-vous au jardin service patrimoine

Détails Catégories d’Évènement: Dinard, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Jardin partagé Adresse Dinard Ville Dinard Departement Ille-et-Vilaine Age min 3 Age max 11 Lieu Ville Jardin partagé Dinard

Jardin partagé Dinard Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinard/

Visite du jardin partagé Jardin partagé 2023-05-30 was last modified: by Visite du jardin partagé Jardin partagé Jardin partagé 30 mai 2023 dinard Jardin partagé Dinard

Dinard Ille-et-Vilaine