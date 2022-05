Jardin partagé des remparts Jardins partagés des remparts Saverne Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Saverne

Jardin partagé des remparts Jardins partagés des remparts, 5 juin 2022, Saverne. Jardin partagé des remparts

Jardins partagés des remparts, le dimanche 5 juin à 10:00

**Présence, dimanche et lundi de Pentecôte sous forme de 2 visites, guidées et commentées chaque jour** : Une le matin de 10:00 à 12:00 une autre l’après-midi de 14:00 à 16:00 **Le thème développé porte sur le Jardin Partagé au naturel et la biodiversité, avec mise en valeur des points suivants:** * La mutualisation des tâches et le partage du fruit des cultures. * Le développement de la biodiversité. * Zéro déchet vert exporté du jardin.

Entrée libre

Jardin partagé au naturel et biodiversité Jardins partagés des remparts 67700 Saverne Saverne Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

