Peinture sur pots Jardin Partagé des Olympiades Paris Catégorie d'Évènement: Paris Peinture sur pots Samedi 1 juillet, 17h30 Jardin Partagé des Olympiades Peindre des pots qui recevront des fleurs Jardin Partagé des Olympiades 59 rue Nationale 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Gare Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « jardinolympiades@gmail.com »}] Jardin Partagé des Olympiades, accessible à partir du 59 rue National puis suivre le fléchage Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T17:30:00+02:00 – 2023-07-01T18:00:00+02:00

pot fleur Détails Catégorie d'Évènement: Paris Autres Lieu Jardin Partagé des Olympiades Adresse 59 rue Nationale 75013 Paris Ville Paris Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Jardin Partagé des Olympiades Paris latitude longitude 48.825515;2.367069

