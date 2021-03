Valence Les jardins partagés de l'oasis Rigaud Drôme, Valence Jardin partagé de Valence : Le Mat Les jardins partagés de l’oasis Rigaud Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Jardin partagé de Valence : Le Mat Les jardins partagés de l’oasis Rigaud, 6 juin 2021-6 juin 2021, Valence. Jardin partagé de Valence : Le Mat

Les jardins partagés de l’oasis Rigaud, le dimanche 6 juin à 10:00

Circuit itinérant (2 départs 11h et 16h)

– Atelier de rempotage,

– Fabrication d’un hôtel à insectes

– Découverte des différents sites de nos jardins

– Exposition photos, en autonomie

Entrée libre. Pour la découverte des différents sites des jardins :2 départs pour le circuit itinérant 11h00 et 16h00

Circuit itinérant (2 départs 11h et 16h) et sur site : atelier de rempotage, fabrication d’un hôtel à insectes, découverte des différents sites de nos jardins. Les jardins partagés de l’oasis Rigaud Rue Reynaldo Hahn, Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Valence Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Les jardins partagés de l'oasis Rigaud Adresse Rue Reynaldo Hahn, Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Valence