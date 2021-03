Valence Jardin des Sources Valence Jardin partagé de Valence: Jardin des Sources Jardin des Sources Valence Catégorie d’évènement: Valence

Jardin partagé de Valence: Jardin des Sources Jardin des Sources, 6 juin 2021-6 juin 2021, Valence. Jardin partagé de Valence: Jardin des Sources

Jardin des Sources, le dimanche 6 juin à 10:00

Ateliers tout au long de la journée: Recettes simples à partir des plantes, – Animation autour de l’irrigation: Oyas, système d’irrigation des jardins & canaux… – Exposition

entré libre

Ateliers tout au long de la journée au Jardin des Sources Jardin des Sources avenue du Grand Charran 26000 Valence Valence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Valence Autres Lieu Jardin des Sources Adresse avenue du Grand Charran 26000 Valence Ville Valence