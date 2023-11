ATELIER DE LA CUEILLETTE AU BIEN-ÊTRE JARDIN PARTAGÉ DE MANE ET JARDIN ÉDUCATIF ET PÉDAGOGIQUE DE SALIES-DU-SALAT Mane, 27 avril 2024, Mane.

Mane,Haute-Garonne

Comment préparer du macérât huileux pour le peau?. Des ateliers qui vous conduiront à la découverte de plantes comestibles et médicinales que nous côtoyons régulièrement..

2024-04-27 fin : 2024-04-27 . 20 EUR.

JARDIN PARTAGÉ DE MANE ET JARDIN ÉDUCATIF ET PÉDAGOGIQUE DE SALIES-DU-SALAT

Mane 31260 Haute-Garonne Occitanie



How to prepare an oily macerate for the skin? These workshops will introduce you to the edible and medicinal plants we come into contact with on a regular basis.

¿Cómo preparar un macerado oleoso para la piel? Estos talleres le darán a conocer las plantas comestibles y medicinales con las que entramos en contacto habitualmente.

Wie bereite ich ein Ölmazerat für die Haut zu? In diesen Workshops lernen Sie essbare und medizinische Pflanzen kennen, mit denen wir regelmäßig in Berührung kommen.

Mise à jour le 2023-09-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE