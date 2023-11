ATELIER DE LA CUEILLETTE AU BIEN-ÊTRE JARDIN PARTAGÉ DE MANE ET JARDIN ÉDUCATIF ET PÉDAGOGIQUE DE SALIES-DU-SALAT Mane, 2 décembre 2023, Mane.

Mane,Haute-Garonne

Des ateliers qui vous conduiront à la découverte de plantes comestibles et médicinales que nous côtoyons régulièrement. Vous apprendrez à les identifier, les cueillir, les conserver, les transformer et les consommer..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . 20 EUR.

JARDIN PARTAGÉ DE MANE ET JARDIN ÉDUCATIF ET PÉDAGOGIQUE DE SALIES-DU-SALAT

Mane 31260 Haute-Garonne Occitanie



These workshops will introduce you to the edible and medicinal plants we come into contact with on a regular basis. You’ll learn how to identify them, pick them, preserve them, process them and eat them.

Estos talleres te introducirán en las plantas comestibles y medicinales con las que entramos en contacto habitualmente. Aprenderás a identificarlas, recolectarlas, conservarlas, procesarlas y comerlas.

Workshops, die Sie auf eine Entdeckungsreise zu essbaren und medizinischen Pflanzen führen, mit denen wir regelmäßig in Berührung kommen. Sie lernen, wie man sie identifiziert, pflückt, aufbewahrt, verarbeitet und verzehrt.

