2022-06-04 13:00:00 – 2022-06-04

Figeac Lot 13h pique nique partagé

14h démonstration et préparation d’hydrolats visite du jardin,

16h concert Douamer Visite du jardin, pique nique partagé, démonstration et préparation d’hydrolat, et concert du groupe Douamer à 16h

Figeac, jardins de la poudrière (chemin du Moulin de Laporte), troc plantes et graines !

sans réservation

Ouverts à tous jardinpartage.declam@gmail.com +33 6 79 59 86 72

14h démonstration et préparation d’hydrolats visite du jardin,

16h concert Douamer jardinpartage.declam

Figeac

