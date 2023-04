Création d’un jardin partagé en photos Jardin partagé de Bourgneuf en Retz Villeneuve-en-Retz Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Création d’un jardin partagé en photos Jardin partagé de Bourgneuf en Retz, 3 juin 2023, Villeneuve-en-Retz. Création d’un jardin partagé en photos 3 et 4 juin Jardin partagé de Bourgneuf en Retz Retrouvez en photos les étapes de la création du jardin partagé sur une année. A partir d’un terrain nu, un champs de marais laissé en friche vers un jardin partagé qui s’oriente vers la permaculture. Jardin partagé de Bourgneuf en Retz chemin de la corderie 44580 villeneuve en retz Villeneuve-en-Retz 44580 Bourgneuf-en-Retz Loire-Atlantique Pays de la Loire 0689402579 Le jardin partagé est une des activités proposées par l’association VeR la Transition qui s’inscrit dans l’esprit du mouvement des villes et territoires en transition, et qui tend à la décroissance énergétique et au renforcement de la résilience locale. Le jardin partagé de Bourgneuf en Retz est situé sur un terrain qui a été conventionné avec la municipalité en mai 2022. Tous les membres jardinent et récoltent ensemble. Parking à l’office du tourisme à 100 mètres Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:30:00+02:00 – 2023-06-03T18:30:00+02:00

2023-06-04T10:30:00+02:00 – 2023-06-04T18:30:00+02:00 ©VeR la Transition

