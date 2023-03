Visite du jardin partagé Collembole de Marciac Jardin partagé Collembole, 3 juin 2023, Marciac.

Visite du jardin partagé Collembole de Marciac 3 et 4 juin Jardin partagé Collembole Entrée libre

Venez rencontrer au détour d’une allée les jardiniers du jardin partagé Collembole à Marciac. Ils vous parleront du jardinage au naturel et des différents aménagements propices à l’accueil de la biodiversité. Véritable lieu d’échanges sociaux, tout le monde y trouve son bout de parcelle du jardinier passionné, aux personnes porteuses de handicap ou dans le besoin.

Jardin partagé Collembole MARCIAC Marciac 32230 Gers Occitanie Jardin public et social de 1 ha au nord du chemin de ronde géré par l’association Collembole dans l’esprit de la charte du « Jardin dans tous ses états ». Composé de seize parcelles cultivées au naturel : mares, compost, récupération des eaux de pluie, et développement de la biodiversité locale.Le jardin partagé est un jardin social , il renforce les liens sociaux et l’amélioration de nos vies à travers un jardin partagé. Nous accueillons des handicapés mentaux, il y a une parcelle pour les » resto du cœur », une parcelle de plantes médicinales et aromatiques et une pour les familles dans le besoin sans jardin. Jardin participant à l’évènement « Bienvenue dans mon jardin au naturel ». d’Auch, D 150 direction Marciac, puis route de Juillac et premier chemin à droite

©Jardin partagé de Collembole