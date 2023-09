Inauguration du jardin partagé Bonneterre Jardin partagé Bonneterre Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Inauguration du jardin partagé Bonneterre Jardin partagé Bonneterre Villeurbanne, 28 septembre 2023, Villeurbanne. Inauguration du jardin partagé Bonneterre Jeudi 28 septembre, 18h00 Jardin partagé Bonneterre La ville de Villeurbanne et le collectif du jardin Bonneterre vous convient à

l’inauguration du jardin partagé Bonneterre. Au programme de ce temps de partage : plantation et verre de l’amitié. Jardin partagé Bonneterre Rue Bonneterre 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T18:00:00+02:00 – 2023-09-28T20:00:00+02:00

2023-09-28T18:00:00+02:00 – 2023-09-28T20:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Jardin partagé Bonneterre Adresse Rue Bonneterre 69100 Villeurbanne Ville Villeurbanne Departement Métropole de Lyon Lieu Ville Jardin partagé Bonneterre Villeurbanne latitude longitude 45.760805;4.88568

Jardin partagé Bonneterre Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/