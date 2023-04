Découverte du Jardin Beaugrenelle Jardin partagé Beaugrenelle Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Découverte du Jardin Beaugrenelle Jardin partagé Beaugrenelle, 3 juin 2023, Paris. Découverte du Jardin Beaugrenelle 3 et 4 juin Jardin partagé Beaugrenelle Entrée libre Découverte du jardin sur le toit Venez découvrir notre petit paradis sur le toit du Centre Commecial Beaugrenelle. Jardin partagé Beaugrenelle 14 rue de L’ingénieur Robert Keller 75015 Paris Paris 75015 Quartier de Javel Île-de-France Jardin partagé de Beaugrenelle. Libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:30:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

2023-06-04T14:30:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00 ©Hélène Bouguerne

