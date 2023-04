Les musiques du Jardin Beaugrenelle Jardin partagé Beaugrenelle Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Les musiques du Jardin Beaugrenelle Jardin partagé Beaugrenelle, 3 juin 2023, Paris. Les musiques du Jardin Beaugrenelle Samedi 3 juin, 10h00 Jardin partagé Beaugrenelle Entrée libre L’art éphémère « Land Art » sur le thème musical du son et du bruit au jardin Cette animation propose de réaliser des dessins ou structures éphémères sur le thème de la musique avec du matériel de récupération et des éléments de la nature. Jardin partagé Beaugrenelle 14 rue de L’ingénieur Robert Keller 75015 Paris Paris 75015 Quartier de Javel Île-de-France Jardin partagé de Beaugrenelle. Libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00 ©Hélène Bouguerne

