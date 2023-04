Les courges solidaires des 48h de l’agriculture urbaine Jardin Partagé – au bout de la rue de la Seillonne Montrabé Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Les courges solidaires des 48h de l’agriculture urbaine Jardin Partagé – au bout de la rue de la Seillonne, 30 avril 2023, Montrabé. Les courges solidaires des 48h de l’agriculture urbaine Dimanche 30 avril, 15h00 Jardin Partagé – au bout de la rue de la Seillonne Suite à son inscription à l’opération nationale « Les courges solidaires des 48h » les jardiniers de Montrabé vous invitent à venir decouvrir leur jardin partagé situé au bout de la rue de la Seillonne. Jardin Partagé – au bout de la rue de la Seillonne rue de la Seillonne Montrabé 31850 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

