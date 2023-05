Portes ouvertes au jardin partagé « Ajirdinier » Jardin partagé Ajirdinier, 3 juin 2023, Pau.

Découvrez un îlot de verdure insoupçonné en plein centre-ville, un lieu de partage et d’expérimentation. Au programme : à 15h30, le Collectif des musiciens Ajirdiniers, spécialement créé pour l’occasion, vous transportera dans un paysage sonore atypique et onirique où les styles et les influences s’entremêlent…

Tout au long de l’après-midi échanger avec les jardiniers, atelier de maquillage pour enfants et divers jeux d’extérieur.

Le numérique s’invitera au jardin à travers une exposition d’images générées par une intelligence artificielle.

Installation expérimentale sonore : remplacer les touches d’un synthétiseur par des fruits et légumes, une idée incongrue mais hautement ludique pour petits et grands !

Proposé par le collectif Ajirnier – Rens. : ajir.jardin@gmail.com

Jardin partagé Ajirdinier 48 rue Emile Garet, 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

