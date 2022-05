Jardin parfumé en biodiversité Jardin parfumé et bulle à parfums Darbonnay Catégories d’évènement: Darbonnay

Visitez un jardin parfumé en biodiversité. Découvrez les éco-gestes simples pratiqués face au changement climatique. Durant cette visite d’une heure, conseils, astuces vous seront partagées. Tiphaine vous emmène dans l’univers des parfums et des parfumeurs qu’elle représente. Quand vous entrez, flotte dans l’air toute l’ambiance des parfums de qualité. Un temps pour soi, à l’écart des bruits… C’est votre profil olfactif 20 ans de métier, toujours autant de passion. **À noter** : La visite se fait sur rendez-vous au 06 74 14 49 91 ou sur [contact@bulle-a-parfums.fr](mailto:contact@bulle-a-parfums.fr). Merci de votre compréhension.

8€ | Limité à 20 personnes par visite | Sur rendez-vous

Venez découvrir un concept unique en son genre ! Jardin parfumé et bulle à parfums 25 chemin de la Brenne 39230 Darbonnay Darbonnay Jura

