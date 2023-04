Exposition hommage à Bernard Clavel dans le jardin panoramique de la Maison de la Haute Seille Jardin panoramique de la maison de la Haute Seille Château-Chalon Catégories d’évènement: Château-Chalon

Exposition hommage à Bernard Clavel dans le jardin panoramique de la Maison de la Haute Seille Jardin panoramique de la maison de la Haute Seille, 2 juin 2023, Château-Chalon. Exposition hommage à Bernard Clavel dans le jardin panoramique de la Maison de la Haute Seille 2 – 4 juin Jardin panoramique de la maison de la Haute Seille Entrée libre et gratuite À l’occasion des 100 ans de la naissance de Bernard Clavel, la Maison de la Haute Seille (MHS) propose une exposition hommage à l’auteur jurassien. Bernard Clavel a, en effet, passé une partie de sa vie à Château-Chalon. Dans le jardin panoramique de la MHS, un salon de lecture en plein air permettra de se (re)plonger dans l’univers de l’auteur grâce à des ouvrages en libre accès. Jardin panoramique de la maison de la Haute Seille 26 rue de l’église, 39210 Château-Chalon Château-Chalon 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté Jardin historique dans l’ancien quartier abbatial du village de Château-Chalon. Il est attenant à la maison du « Froid Pignon » où résidait le confesseur des abbesses de l’abbaye de Château-Chalon. Il est aujourd’hui la Maison de la Haute Seille, pôle œnotouristique patrimonial et culturel au cœur du vignoble réputé du vin jaune. Quatre parking aménagés en périphérie et au cœur du village Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

