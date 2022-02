Jardin ouvert pour le Neurodon Jardin Surya, 7 mai 2022, Burnhaupt-le-Haut.

du samedi 7 mai au dimanche 8 mai à Jardin Surya

Le temps d’un week end, le jardin Surya participe au Neurodon, afin de sensibiliser un large public à la problématique des maladies du cerveau et des besoins de financement de la recherche dans ce domaine qui n’épargne quasiment aucune famille. Organiser cet événememnt dans les jardins de France permet de montrer que la nature agit positivement sur le cerveau. En effet, des études menées par des scientifiques ont par exemple révélé que pratiquer le jardinage 30 minutes par semaine à l’âge adulte , permettrait d’accroître le sentiment de bien-être. Les jardins et plus largememnt la nature auraient un effet positif sur le stress, le sommeil, l’appétit, et le bien-être mental.. Le principe est simple : le temps du week end, le jardin Surya et bien d’autres, participent à cette ouverture et reversent 2€ par visiteur à la FRC pour la recherche. De plus l’atellier Surya reversera 50% des ventes durant le week end en don , en plus des entrées. Cette opération de collecte d’envergure nationnale ( plus de 100 jardins participent chaque année) a permis de collecter depuis son origine plus de 586000€ permettant de financer des projets de recherche d’excellence en neurosciences !

2 € + 50% des ventes reversés au Neurodon

Jardin Surya 16 rue binnen Burnhaupt le Haut Burnhaupt-le-Haut Haut-Rhin



