Visite et jardinage au jardin de MCA Episol avec les Incroyables Comestibles de Saintes Jardin ouvert de MCA Episol Saintes Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Saintes

Visite et jardinage au jardin de MCA Episol avec les Incroyables Comestibles de Saintes Jardin ouvert de MCA Episol, 2 juin 2023, Saintes. Visite et jardinage au jardin de MCA Episol avec les Incroyables Comestibles de Saintes Vendredi 2 juin, 10h00 Jardin ouvert de MCA Episol Entrée libre. Le jardin est en accès libre tous les jours, toute l’année, à toute heure. Notre association vous propose vendredi 2 juin 2023 des ateliers autour de la permaculture qui vous permettront de découvrir les pratiques et leurs vertus. Des visites dans les autres jardins similaires de la ville sont également prévues. Venez donc échanger des graines, sentir et goûter les aromates, fruits et légumes que le potager peut nous proposer. Jardin ouvert de MCA Episol 9 rue Eugène Fromentin 17100 Saintes Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 07 49 33 30 10 http://incroyablescomestiblessaintes.wordpress.com/ Ce jardin est né d’un partenariat entre l’association « Incroyables Comestibles Saintes » et la Maison des Consom’Acteurs MCA EPISOL. Il est ouvert toute l’année à toutes et à tous. Chaque citoyen peut donc librement venir planter et récolter des fruits et des légumes et partager ses connaissances avec d’autres. Cette démarche vise à accompagner la transition alimentaire des territoires, le respect et le développement de la biodiversité, ainsi que le renforcement du lien social entre les générations. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T17:00:00+02:00

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T17:00:00+02:00 ©Jean-Marc Pairraud

Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Saintes Autres Lieu Jardin ouvert de MCA Episol Adresse 9 rue Eugène Fromentin 17100 Saintes Ville Saintes Departement Charente-Maritime Lieu Ville Jardin ouvert de MCA Episol Saintes

Jardin ouvert de MCA Episol Saintes Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saintes/

Visite et jardinage au jardin de MCA Episol avec les Incroyables Comestibles de Saintes Jardin ouvert de MCA Episol 2023-06-02 was last modified: by Visite et jardinage au jardin de MCA Episol avec les Incroyables Comestibles de Saintes Jardin ouvert de MCA Episol Jardin ouvert de MCA Episol 2 juin 2023 Jardin ouvert de MCA Episol Saintes saintes

Saintes Charente-Maritime