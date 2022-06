Jardin ouvert Boussac-Bourg, 12 juin 2022, Boussac-Bourg.

Jardin ouvert Boussac-Bourg

2022-06-12 10:30:00 10:30:00 – 2022-06-14 16:00:00 16:00:00

Boussac-Bourg 23600 Boussac-Bourg

Camping le Petit Patural – 5€ par personne – 10h30-16h – Bénéfices reversés aux enfants atteints d’une maladie grave

Ouverture du jardin au public le dimanche 12 juin et le mardi 14 juin 2022

Les 2 hectares sont en quelque sorte végétalisés de manière ludique en regardant et en découvrant comment le site vivait et était autrefois utilisé.

Au printemps, la prairie est magnifique avec une diversité de fleurs. Les deux petits lacs ont leur propre écosystème.

Il y a 2 ruches pour les abeilles sauvages ; la plantation a été adaptée en conséquence.

On trouve un jardin d’herbes aromatique rond et plusieurs potagers avec différents systèmes de culture.

Presque toutes les plantes, arbustes et arbres sont issus de boutures ou de nos propres graines récoltées ou trouvées.

Camping le Petit Patural – 5€ par personne – 10h30-16h – Bénéfices reversés aux enfants atteints d’une maladie grave

Boussac-Bourg

dernière mise à jour : 2022-04-08 par