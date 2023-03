Visite-spectacle « L’éveil du jardin Ortholan » Jardin Ortholan, 4 juin 2023, Auch.

Visite-spectacle « L’éveil du jardin Ortholan » Dimanche 4 juin, 11h00, 14h00, 15h30 Jardin Ortholan Nombre de places limité. Pas de réservation.

Pour cette édition 2023 autour des « musiques du jardin », le Pays d’art et d’histoire vous propose une expérience inédite au jardin Quentin-Ortholan. Laissez-vous guider de manière ludique à travers le théâtre de verdure, le jardin hispano-mauresque et le jardin des quatre saisons. Appréhendez leurs spécificités et leurs architectures, entre matières minérales et végétales. Profitez ensuite d’un spectacle où les créatures végétales du jardin s’animent au son cristallin des tongue drum. Découvrez la manière dont elles viennent aider un arbre à reprendre vie dans une fable sonore et poétique.

Jardin Ortholan rue Lissagaray, Auch, Gers, Occitanie Auch 32000 Gers Occitanie 05 62 61 21 05 http://www.mairie-auch.fr Jardin public de 7 600 m2 composé au début du XXe siècle. Différentes ambiances : jardin paysager à l’anglaise, planté de grands arbres aux essences remarquables, micocouliers, magnolias ; l’espace central d’inspiration hispano-mauresque avec des bassins en alignement et des jeux d’eau ponctués par une fontaine centrale ; le théâtre de verdure au nord-ouest du jardin et constitué d’une scène de plan circulaire surélevée, d’une colonnade et de portiques. Stèles et éléments d’art nouveau très marqués. Collection de cistes, plantes particulièrement résistantes à la sécheresse. L’ensemble a fait l’objet de travaux de restauration et d’aménagements pour une meilleure accessibilité et pour une meilleure gestion durable en 2015 et 2016. Ouvert toute l’année rue Lissagaray

© Sylvain Trabut