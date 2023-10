Cet évènement est passé Petits contes au jardin (visite guidée spécial enfants) Jardin Olbius Riquier, Devant le portail ouest sur l’avenue Olbius Riquier (croisement avec le chemi Hyères Catégories d’Évènement: Hyères

Var Petits contes au jardin (visite guidée spécial enfants) Jardin Olbius Riquier, Devant le portail ouest sur l’avenue Olbius Riquier (croisement avec le chemi Hyères, 12 juillet 2023, Hyères. Petits contes au jardin (visite guidée spécial enfants) 12 juillet – 23 août, les mercredis Jardin Olbius Riquier, Devant le portail ouest sur l’avenue Olbius Riquier (croisement avec le chemi Adulte : 3,50 € (Tarif adulte à partir de 9 ans.), Enfant : 12,50 € (Enfants de 2 à 8 ans. Accompagnés d’un adulte minimum (2 adulte maximum) pour laisser la place aux enfants.). Places adultes accompagnants limitées à 2 maximum (afin que de nombreux en Petits contes au jardin est une balade contée pour les tous petits, et qui pourra aussi plaire aux grands !

Inspirés par le jardin, les enfants réaliseront un animal totem, en fin de balade. Durée: 2h

Balade contée pour les tous petits de 2 à 8 ans. Balade à faire en famille. Chaussures fermées conseillées, ainsi que chapeau, crème solaire et anti-moustique.

Animaux non admis. Poussettes autorisées. La visite pourra être annulée (ou reportée) en cas de fermeture du parc par la ville. Pas plus de deux adultes accompagnants par famille (visite spéciale enfants), pour une bonne dynamique de la visite, laissons place aux enfants !! Merci de votre compréhension.

Durée : 2h

Activité organisée par OIT Provence Méditerranée – Pôle Est – Organisme public

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/petits-contes-au-jardin-visite-guidee-special-enfants Jardin Olbius Riquier, Devant le portail ouest sur l’avenue Olbius Riquier (croisement avec le chemi Jardin Olbius Riquier, Devant le portail ouest sur l’avenue Olbius Riquier (croisement avec le chemin du Martinet), 83400 Hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/petits-contes-au-jardin-visite-guidee-special-enfants »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/petits-contes-au-jardin-visite-guidee-special-enfants »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T12:00:00+02:00 – 2023-07-12T14:00:00+02:00

2023-08-23T12:00:00+02:00 – 2023-08-23T14:00:00+02:00 Nature Sortie nature Détails Catégories d’Évènement: Hyères, Var Autres Lieu Jardin Olbius Riquier, Devant le portail ouest sur l'avenue Olbius Riquier (croisement avec le chemi Adresse Jardin Olbius Riquier, Devant le portail ouest sur l'avenue Olbius Riquier (croisement avec le chemin du Martinet), 83400 Hyères Ville Hyères Departement Var Lieu Ville Jardin Olbius Riquier, Devant le portail ouest sur l'avenue Olbius Riquier (croisement avec le chemi Hyères latitude longitude 43.111216;6.133004

Jardin Olbius Riquier, Devant le portail ouest sur l'avenue Olbius Riquier (croisement avec le chemi Hyères Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hyeres/