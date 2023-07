Masterclasses de danse Jardin Nelson Mandela Paris Catégorie d’Évènement: Paris Masterclasses de danse Jardin Nelson Mandela Paris, 21 août 2023, Paris. Masterclasses de danse 21 – 31 août Jardin Nelson Mandela [Été culturel 2023] Rendez-vous du 21 au 31 août, de 18h30 à 20h au Jardin Nelson Mandela pour nos masterclasses de danse avec les artistes. 21/08 ➝ Amal Alnabwani

22/08 ➝ Vesna Mbelani

23/08 ➝ Mutjaba Qasemi

24/08 ➝ Loick Ngourou

25/08 ➝ Karim Sylla

26/08 ➝ Mbarou Ndiaye

27/08 ➝ Daouda Nganga

28/08 ➝ Olga Gladis & Maksym Peknyi

29/08 ➝ Nassima Shavaeva

30/08 ➝ Lassine Traoré

31/08 ➝ Cleve Nitoumbi Retrouvez le programme complet de nos quartiers d'été à Paris et à Marseille sur bit.ly/3r5mAxm Jardin Nelson Mandela allée Jules Supervielle, 75001 Paris Paris 75001 Quartier Les Halles Île-de-France

2023-08-21T18:30:00+02:00 – 2023-08-21T20:00:00+02:00

©AA-E Détails Catégorie d'Évènement: Paris Autres Lieu Jardin Nelson Mandela Adresse allée Jules Supervielle, 75001 Paris Ville Paris

