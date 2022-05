Jardin Naturel Partagé du Lion d’or jardin partage Lion d’or Lille Catégories d’évènement: Lille

Vous souhaitez: -Participer à un projet collectif -Faire des rencontres entre voisins -Valoriser et améliorer un coin de nature -Apprendre à jardiner -Redonner vie à un endroit de votre quartier L’association “**Les Ajoncs**” vous proposent de partager differents moments autour du **jardin naturel partagé du Lion d’or**. Plusieurs chantiers et temps forts prévus.

