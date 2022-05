Jardin naturel du moulin de Kalborn 2 Kierchestrooss,L 9753 Heinerscheid, 3 juin 2022, Clervaux.

Jardin naturel du moulin de Kalborn

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à 2 Kierchestrooss, L 9753 Heinerscheid

De plus en plus de gens veulent faire quelque chose contre le déclin aigu des espèces d’insectes, d’oiseaux, d’amphibiens et de reptiles. Ils ont commencé à rendre leurs jardins, balcons, et propriétés plus naturels. Devant le Moulin de Kalborn, accessible à tous, divers panneaux d’information ont donc été mis en place pour expliquer quels éléments du jardin sont utiles à nos animaux sauvages et insectes. Ce sont des idées que chacun peut mettre en œuvre dans son jardin pour offrir aux animaux un habitat, une cachette, un lieu de reproduction et de la nourriture. De cette manière, tous les propriétaires de jardins peuvent aider à ce que de nombreuses espèces soient préservées pour l’avenir. Dans le cadre de notre nouveau projet LEADER, des visites guidées sont également proposées pour des groupes, où chacun peut apprendre quels éléments peuvent être utilisés pour redessiner son jardin de manière à ce qu’il devienne un habitat pour de nombreux animaux et plantes. Souhaitez-vous visiter un jardin naturel avec un groupe?

0€

2 Kierchestrooss, L 9753 Heinerscheid, Clervaux



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T09:30:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T09:30:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T09:30:00 2022-06-05T18:00:00