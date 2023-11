Manège panoramique Jardin National Albi Catégories d’Évènement: Albi

Tarn Manège panoramique Jardin National Albi, 1 décembre 2023, Albi. Manège panoramique 1 – 30 décembre Jardin National 5€ Du 1er au 31 décembre 2023, Jardin national

Du dimanche au jeudi : de 14h à 19h (minimum)

Les vendredis et les samedis : de 14h à 21h (minimum)

Le 24 décembre : de 11h à 18h

Le 25 décembre : de 11h à 21h (horaires plus tardifs en cas d’affluence)

Tarif : 5€ Retrouvez l'ensemble des moments et animations de Noël à Albi sur : noel.albi.fr Jardin National Lices Jean Moulin, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

2023-12-01T14:00:00+01:00 – 2023-12-01T21:00:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Jardin National Adresse Lices Jean Moulin, 81000 Albi Ville Albi

