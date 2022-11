Prenez la pose avec le Père Noël ! Jardin National Albi Catégories d’évènement: Albi

Prenez la pose avec le Père Noël ! Jardin National, 10 décembre 2022, Albi. Prenez la pose avec le Père Noël ! 10 – 24 décembre Jardin National Le Père Noël a bien prévu son passage à Albi pour prendre la pose, avec les petits comme les grands, lors de la traditionnelle photo offerte par la Ville. Jardin National Lices Jean Moulin, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« link »: « https://www.mairie-albi.fr/fr/albi-fete-noel »}] Les 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 décembre 2022 de 13h30 à 18h30, kiosque du Jardin national Retrouvez l’ensemble des moments et animations de Noël à Albi sur : noel.albi.fr

