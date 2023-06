La Tournée Déter : Common Insight (Concert) Jardin Montreuil Bellay Joué-lès-Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Le 11 juillet, l'équipe du Temps Machine part à Joué-Lès-Tours en bonne compagnie avec Common Insight ! Un délicieux cocktail qui mettra l'ambiance et apportera un peu de fraîcheur en ce beau mois de juillet.

Cet événement est co-organisé avec le centre social de la Vallée Violette.

Common Insight · Folk :

Common Insight est un projet du musicien Pablo Coudrin. Fortement influencées par la culture folk, ses chansons sont basées pour la plupart sur des arpèges de guitares, dont la répétition hypnotique s’accompagne de plages ambiantes contemplatives.

