Visite d’un jardin monastique lié à l’abbaye de Tournus Jardin Monastique à Tournus, 2 juin 2023, Tournus. Visite d’un jardin monastique lié à l’abbaye de Tournus 2 – 4 juin Jardin Monastique à Tournus Entrée libre, vente de plantes aromatiques sur place La jardin monastique de cette demeure ancienne sera exceptionnellement ouvert au public.

L’association Tournus UNESCO vendra des plantes aromatiques en pot qui sont toutes référencées dans le Capitulaire De Villis (document, créé sous Charlemagne, qui contient la liste d’une centaine de plantes, arbres, arbustes ou simples herbes dont la culture est préconisée). Jardin Monastique à Tournus 27 quai du Nord 71700 Tournus Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0607593866 https://abbaye-saint-philibert.de-tournus.com/ Cette demeure et son Jardin sont liés à l’Abbaye de Tournus. Les Moines traversaient la Maison pour aller au Jardin situé sur les bords de Saone Parking sur le Quai du Nord, face à la porte d’accès au jardin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

